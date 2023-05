Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

Un déluge de missiles a bien failli s’abattre sur Kiev. L’Ukraine a affirmé avoir repoussé de nouvelles frappes russes et abattu six engins hypersoniques Kinjal. Si les forces ukrainiennes se sont félicitées d’avoir détruit en vol tous les missiles russes, Moscou a assuré avoir « touché toutes les cibles », dont des « points de déploiement des forces armées ukrainiennes » et des dépôts de munitions et d’armes occidentales.

Le missile Kinjal (« Poignard » en russe) est l’une des armes vantées comme « invincibles » par Vladimir Poutine, car leur vitesse hypersonique leur permet de défier la plupart des systèmes de défense antiaérienne.

Dans la nuit, la défense antiaérienne ukrainienne a illuminé le ciel nocturne pour détruire les missiles russes visant la capitale. Selon le chef d’état-major ukrainien Valery Zaloujny, la Russie a attaqué l’Ukraine « depuis le nord, le sud et l’est » avec des Kinjal, des missiles de croisière Kalibr, antiaériens S-400 et balistiques Iskander, mais aussi des drones de fabrication iranienne.

La phrase du jour

Il reste encore beaucoup de questions sans réponse au sujet de la partie de l’accord [céréalier] qui nous concerne. Nous devons désormais prendre une décision. »

Le Kremlin se montre encore réticent à prolonger l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes. La Russie a publiquement listé cinq exigences pour prolonger l’accord, notamment la reconnexion au système bancaire international Swift de la banque russe spécialisée dans l’agriculture Rosselkhozbank, et l’annulation des entraves pour assurer des navires et accéder aux ports étrangers. Estimant qu’elles ne sont pas remplies, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que la Russie attendait des réponses avant de pouvoir se prononcer. La semaine dernière, la Turquie a affirmé qu’une prolongation de l’accord était « proche », ce que Moscou n’a pas confirmé.

Le chiffre du jour

2,5. C’est en millions d’euros la somme qui concerne un scandale de corruption en Ukraine. Le président de la Cour suprême ukrainienne Vsevolod Kniazev a été arrêté et placé en détention dans cette affaire. « C’est la plus grosse affaire » touchant la branche judiciaire de l’Etat, a déclaré le chef du bureau anticorruption national Semen Kryvonos, faisant état d’un « groupe criminel » formé par des juges de la Cour suprême.

Selon les responsables anticorruption, le milliardaire ukrainien Kostiantin Jevago, que l’Ukraine cherche à faire extrader depuis la France, s’est mis d’accord avec une société d’avocats pour verser un pot-de-vin à la Cour suprême afin que celle-ci « adopte une décision nécessaire » concernant cet ex-député. Selon le Parquet anticorruption, Kostiantin Jevago a transféré 2,7 millions de dollars aux avocats. Sur ce montant, 1,8 million de dollars devait être payé à des juges de la Cour suprême et 900.000 dollars aux avocats pour leurs « services en tant qu’intermédiaires ».

La tendance du jour

Encore un peu de terrain récupéré par Kiev. A Bakhmout, où les combats font rage depuis des mois entre les forces russes et ukrainiennes, ces dernières se sont félicitées d’avoir réussi à « libérer environ 20 kilomètres carrés au nord et au sud de la périphérie » de la ville, a indiqué la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar. Selon elle, les troupes russes continuent toutefois d’avancer au sein de la ville même, où elles assiègent les dernières poches de résistance ukrainiennes dans l’Ouest, « détruisant complètement la ville à l’aide de l’artillerie ».

La Russie est mise en difficulté depuis plusieurs jours par une contre-attaque ukrainienne sur ses flancs à Bakhmout, ville qu’elle contrôle aujourd’hui à plus de 90 % malgré les tensions croissantes entre l’armée et le groupe paramilitaire Wagner sur place.