Guerre en Ukraine EN DIRECT : La capitale Kiev visée par une attaque de drones et de missiles…

06h45 : La capitale Kiev visée par une attaque

Les défenses antiaériennes ukrainiennes sont entrées en action ce mardi avant l’aube pour défendre Kiev. « L’ennemi a lancé une attaque complexe en provenance de plusieurs directions et simultanément, utilisant des drones, des missiles de croisière et probablement des missiles balistiques », a affirmé l’autorité militaire de la capitale sur Telegram. « C’était exceptionnel par sa densité, un nombre maximum de missiles dans un laps de temps très resserré. Selon les premières informations, la grande majorité des cibles ennemies dans le ciel de Kiev ont été détectées et détruites ! ».