Guerre en Ukraine EN DIRECT : Zelensky échoue à obtenir de Paris et Berlin des avions de combat…

06h15 : Zelensky échoue à obtenir de Paris des avions de combat

Volodymyr Zelensky a obtenu dimanche un engagement renouvelé de Paris, en particulier dans le domaine des blindés légers, lors d’un dîner avec Emmanuel Macron à l’Elysée. Cette rencontre marque une continuité dans l’appui militaire de la France à l’Ukraine, la question de la livraison d’avions de combat restant toutefois « prématurée » aux yeux de Paris.

« Dans les semaines à venir, la France formera et équipera plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers, dont des AMX-10 RC », est-il précisé dans une déclaration commune publiée à l’issue du dîner. La France s’était engagée début 2023 à céder à l’Ukraine des AMX-10 RC, souvent utilisés dans des missions de reconnaissance. Certains exemplaires de ces véhicules sont déjà présents sur le champ de bataille depuis le début du printemps. Mais le nombre promis par la France n’a jamais été divulgué. Les annonces formulées dimanche sont nouvelles, a relevé un conseiller de l’Elysée, sans plus de précisions.

Paris concentre aussi ses « efforts sur le soutien des capacités de défense aérienne de l’Ukraine » afin de protéger les populations civiles des bombardements russes. Les deux dirigeants ont également fait le point sur la situation militaire et sur les « garanties de sécurité » à apporter à l’Ukraine, une fois que les conditions pour des négociations de paix seront réunies.