Guerre en Ukraine EN DIRECT : Après l'Italie et le Vatican, Volodymyr Zelensky est arrivé en Allemagne…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Ce week-end est notamment marqué par le déplacement de Volodymyr Zelensky en Italie, au Vatican et en Allemagne. Samedi, le président ukrainien a ainsi rencontré le pape François et la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Et cette nuit, il est arrivé à Berlin. En signe de solidarité, l’Allemagne souhaite d’ailleurs livrer de nouvelles armes à l’Ukraine d’une valeur de 2,7 milliards d’euros. Ces déplacements interviennent surtout en pleins préparatifs en vue d’une contre-offensive par l’armée ukrainienne, alors que Kiev et Moscou revendiquent tous deux des succès dans et autour de Bakhmout.