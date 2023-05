Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

La Russie affirme avoir repoussé jeudi une offensive ukrainienne dans le secteur de Soledar, près de Bakhmout, sur une ligne « d’une longueur de plus de 95 kilomètres. Les unités de l’armée ukrainienne ont mené 26 attaques impliquant plus de 1.000 militaires et jusqu’à 40 chars », a indiqué le ministère russe de la Défense. Soit une moyenne de dix hommes par kilomètre, ce qui semble bien faible pour une contre-offensive…

La phrase du jour

Il y a eu tout simplement une fuite des unités du ministère de la Défense sur les flancs »

Tels sont les mots d’Evguéni Prigojine. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a accusé les troupes régulières russes de « fuir » leurs positions près de Bakhmout en Ukraine, où Kiev a revendiqué une percée, estimant que les défenses « s’effondrent » et que l’état-major russe « édulcore » la situation. « Les tentatives du ministère de la Défense dans le champ informationnel d’édulcorer la situation mènent et mèneront vers une tragédie globale pour la Russie », a-t-il affirmé. Dans la journée, Kiev a revendiqué une avancée de deux kilomètres aux alentours de Bakhmout.

Le chiffre du jour

92. C’est, en millions d’euros, le montant de la nouvelle aide débloquée par le gouvernement belge à l’Ukraine. La moitié des fonds alloués le sera sous la forme de véhicules blindés, armements, munitions, avec de premières livraisons prévues « très rapidement », a-t-il précisé dans un communiqué. L’autre moitié est destinée à la population civile, à l’aide humanitaire dispensée dans les grandes villes en coordination avec l’ONU, et à la « consolidation » de la présence diplomatique belge dans la région, avec deux postes ouverts en Moldavie et en Arménie.

Pour financer cette aide, la Belgique va puiser dans les taxes prélevées sur les avoirs russes gelés, une manne qui s’élève au total à 625 millions d’euros depuis le début de la guerre.

La tendance du jour

L’Eurovision se déroulera sans Volodymyr Zelensky. Alors que le concours, que l’Ukraine aurait dû organiser cette année, se déroulera à Liverpool, le président ukrainien devait s’y exprimer par message vidéo. L’European Broadcasting Union (EBU), organisation de diffuseurs qui chapeaute le concours, a finalement rejeté jeudi soir sa demande au nom de « la nature non-politique de l’évènement » : « Ce principe interdit les déclarations politiques ou assimilées durant le concours », a expliqué l’EBU dans un communiqué.

Cette décision a déclenché une polémique, alors que la Russie est exclue du concours depuis l’an dernier. « Les valeurs et libertés pour lesquelles le président Zelensky et le peuple ukrainien se battent en Ukraine ne sont pas politiques, mais fondamentales », a regretté un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak, affirmant que le gouvernement était « déçu » par cette décision.