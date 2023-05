Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev dit avoir repris jusqu’à deux kilomètres autour de Bakhmout...

09h55 : La Chine affirme avoir toujours maintenu un dialogue avec l’Ukraine

Le président chinois Xi Jinping s’était entretenu par téléphone le mois dernier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. La Chine avait annoncé à cette occasion que Li Hui dirigerait une délégation en Ukraine et dans d’autres pays, à une date alors non précisée.

Li Hui est un ancien vice-ministre chinois des Affaires étrangères et spécialiste de l’espace ex-soviétique. Il fut ambassadeur de Chine en Russie pendant dix ans (2009-2019) et donc en contact régulier avec le président russe Vladimir Poutine. La Chine affirme avoir toujours maintenu un dialogue avec l’Ukraine au niveau diplomatique et avoir une position neutre dans le conflit, même si elle entretient des liens privilégiés avec la Russie.