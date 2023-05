Guerre en Ukraine EN DIRECT : Arman Soldin, journaliste de l’AFP, tué lors d’une attaque de roquettes près de la ville assiégée de Bakhmout…

06h30 : L’ensemble de la classe politique française salue la mémoire d’Arman Soldin

La classe politique française, de tous bords, a fait part de son émotion à l’annonce de la mort d’Arman Soldin, journaliste de l’AFP tué en Ukraine. A l’Assemblée nationale, les députés de tous les groupes se sont levés mardi soir pour applaudir en hommage au journaliste.

« On lit leurs mots, on voit leurs images, on entend leurs voix. Derrière chaque article et chaque reportage, il y a des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour nous informer. Arman Soldin était un des leurs », a réagi sur Twitter le député européen Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti présidentiel Renaissance.

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo s’est dite « très émue par cette terrible nouvelle » et a exprimé « une pensée pour tous les journalistes qui œuvrent sur tous les fronts pour nous informer partout dans le monde ». « Tout mon soutien aux journalistes des pays en guerre qui nous informent partout dans le monde, parfois au péril de leurs vies », a aussi tweeté la cheffe de file des députés La France insoumise, Mathilde Panot.

« Immense émotion en apprenant ce soir le décès d’un journaliste français, Arman Soldin, mort dans l’exercice de son métier, en Ukraine », a également réagi la patronne des députés du Rassemblement national Marine Le Pen.