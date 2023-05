Les hommages affluent à la suite de la mort d’Arman Soldin à proximité de Bakhmout. En France, Emmanuel Macron a salué le « courage » du journaliste de l’AFP tué mardi lors d’une attaque de roquettes dans l’est de l’Ukraine, affirmant partager « la douleur de ses proches et de tous ses confrères ». « Avec courage, dès les premières heures du conflit il était au front pour établir les faits. Pour nous informer », a écrit sur Twitter le chef de l’Etat.

Sa « mort tragique », « alors qu’il couvrait la guerre en Ukraine, nous rappelle le courage de tous les journalistes qui s’engagent pour nous informer au péril de leur vie », a aussi réagi la Première ministre Elisabeth Borne. A l’Assemblée nationale, les députés de tous les groupes se sont levés mardi soir pour applaudir en hommage au journaliste.

Journaliste de l'Agence France-Presse, l'un de nos compatriotes, Arman Soldin, a été tué en Ukraine. Avec courage, dès les premières heures du conflit il était au front pour établir les faits. Pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2023



La classe politique française, de tous bords, a fait part de son émotion. « On lit leurs mots, on voit leurs images, on entend leurs voix. Derrière chaque article et chaque reportage, il y a des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour nous informer. Arman Soldin était un des leurs », a ainsi réagi sur Twitter le député européen Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti présidentiel Renaissance.

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo s’est dite « très émue par cette terrible nouvelle » et a exprimé « une pensée pour tous les journalistes qui œuvrent sur tous les fronts pour nous informer partout dans le monde ». « Tout mon soutien aux journalistes des pays en guerre qui nous informent partout dans le monde, parfois au péril de leurs vies », a aussi tweeté la cheffe de file des députés La France insoumise, Mathilde Panot.

« Immense émotion en apprenant ce soir le décès d’un journaliste français, Arman Soldin, mort dans l’exercice de son métier, en Ukraine », a également réagi la patronne des députés du Rassemblement national Marine Le Pen.

Antony Blinken « dévasté »

A l’international, Kiev a également réagi à cette mort tragique. Le ministère de la Défense ukrainien a présenté ses « sincères condoléances à sa famille et à ses collègues » sur Twitter, ajoutant : « Il a consacré sa vie à rendre compte de la vérité au monde ».

Washington considère pour sa part que « le monde a une dette envers Arman » Soldin et envers « les 10 autres reporters et employés de médias qui ont perdu la vie » en couvrant le conflit. « Nos pensées vont à la famille d’Arman Soldin, qui a perdu la vie aujourd’hui sur la ligne de front de la guerre en Ukraine, et à ses collègues à l’AFP », a indiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, en rappelant que « le journalisme est l’un des fondements d’une société libre ».

De son côté, lors d’un discours devant le Freedom House, un centre de réflexion à Washington, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken s’est dit « dévasté » par cette nouvelle. « Nous adressons nos pensées à sa famille et ses proches ainsi qu’à toute la famille AFP », a-t-il ajouté en rappelant que « tant de journalistes travaillent pour exposer et rapporter la vérité dans des conditions extrêmement dangereuses ».