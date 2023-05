Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Il a promis la « victoire » à son peuple. Plus d’un an après avoir lancé son armée à l’assaut de son voisin qu’il accuse de nazisme, et après une série d'échecs militaires, Vladimir Poutine a estimé lors d’un discours devant des centaines de soldats au garde-à-vous que le monde était « à un tournant », alors qu’il a participé mardi aux commémorations de la défaite de l’Allemagne nazie.

Le chef militaire du groupe Wagner, a profité de cette journée hautement symbolique pour s’attaquer, une fois de plus, à l’armée russe. Dans une longue diatribe, il a dénoncé l’incapacité des autorités russes à défaire l’Ukraine, accusant même la hiérarchie militaire de vouloir « tromper » le président russe.

L’homme d’affaires Evguéni Prigojine, patron de l’organisation paramilitaire, est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe qu’il accuse de ne pas fournir suffisamment de munitions à son groupe, en première ligne à Bakhmout, et multiplie les critiques depuis des jours.

La phrase du jour

En ce moment, une négociation pour la paix n’est pas possible »

Tels sont les mots d’Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU. Dans un entretien accordé mardi au quotidien espagnol El Pais, le dirigeant ne voit « aucune possibilité d’obtenir immédiatement (…) un cessez-le-feu global ».

« Il est clair que les [deux] parties sont complètement engagées dans la guerre » et sont « convaincues qu’elles peuvent gagner », a ajouté le secrétaire général de l’ONU. Antonio Guterres dit toutefois « espérer » qu’il soit possible « dans l’avenir » d’amener la Russie et l’Ukraine à la table des négociations.

Le chiffre du jour

1,2. Comme le montant, en milliard de dollars, de la nouvelle enveloppe d’aide débloquée par Washington à destination de Kiev. Cette nouvelle aide reflète « la détermination des Etats-Unis à continuer à soutenir l’Ukraine en lui procurant des ressources cruciales à court terme comme des systèmes de défense aérienne et des munitions » tout en renforçant sa capacité à se défendre « à plus long terme », indique un communiqué du Pentagone. Cette aide servira notamment à renforcer la défense aérienne de l’Ukraine.

La tendance du jour

L'Assemblée nationale française a adopté mardi à l'unanimité une résolution demandant d'inscrire le groupe paramilitaire russe Wagner, accusé d'exactions en Ukraine et en Afrique, sur la liste de l'Union européenne des organisations terroristes.

Le texte, sans valeur contraignante, invite le gouvernement français «à se mobiliser diplomatiquement» afin que l'UE accède à cette requête, qui doit permettre de sanctionner plus efficacement les membres de Wagner et leurs soutiens, notamment sur le plan financier.