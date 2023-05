08h50 : L’AIEA appelle à « empêcher un grave accident nucléaire » à Zaporojie

L’Agence internationale de l’énergie atomique a alerté samedi sur le risque d’un « grave accident nucléaire » à la centrale de Zaporojie, occupée par les forces russes en Ukraine, en raison de l’évacuation d’une ville voisine où vivent la plupart des employés et de la situation « de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse » autour du site.

« Cette grande installation nucléaire doit être protégée. Je continuerai à faire pression pour que toutes les parties s’engagent à atteindre cet objectif vital, et l’AIEA continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à garantir la sûreté et la sécurité nucléaires de la centrale », a déclaré Rafael Mariano Grossi, le chef de l’AIEA. Les experts de l’Agence, qui se trouvent dans la zone, surveillent de près la situation pour « détecter tout impact potentiel sur la sûreté et la sécurité nucléaires ».

Cette inquiétude est partagée par Ivan Fedorov, maire de Melitopol, qui a estimé sur Telegram que l' « évacuation » annoncée par les autorités russes se faisait trop rapidement. D’énormes files d’attente se sont ainsi formées au poste de contrôle de Chongar, sur la route menant de Melitopol à la Crimée.

Une évacuation des employés de la centrale nucléaire, dont les six réacteurs sont à l’arrêt n’est pour l’heure pas prévue, a pour sa part annoncé samedi Iouri Tchernitchouk, directeur du site et nommé par les autorités russes.