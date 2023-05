06h30 : Medvedev veut « l’élimination physique de Zelensky et de sa clique »

Si l’attaque de mercredi sur le Kremlin venait à être vérifiée, une telle incursion de drones à Moscou serait une première depuis le début de l’offensive russe en Ukraine en février 2022. En attendant d’en savoir plus, le président de la chambre basse du Parlement, Viatcheslav Volodine, a d’ores et déjà appelé à riposter en utilisant « des armes capables de stopper et de détruire » la direction ukrainienne. L’ancien président Dmitri Medvedev a par contre été plus loin, appelant sur Telegram à « l’élimination physique de Zelensky et de sa clique ».