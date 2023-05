Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

L’Ukraine a-t-elle tenté de tuer Vladimir Poutine en attaquant le Kremlin ? La Russie a affirmé ce mercredi avoir abattu pendant la nuit deux drones lancés contre l’enceinte du Kremlin à Moscou dans le but de tuer Vladimir Poutine, à quelques jours des célébrations militaires du 9 mai. « Nous considérons ces actions comme une tentative d’acte terroriste et un attentat contre la vie du président », affirme le Kremlin. Dès le communiqué du Kremlin, une série de vidéos censées montrer l’attaque sont soudainement apparues sur de multiples chaînes Telegram russophones soutenant l’attaque en Ukraine.

Très rapidement, la présidence ukrainienne a déclaré n’avoir « rien à voir » avec cette attaque présumée, accusant même la Russie d’une « mise en scène ». « De tels propos mis en scène par la Russie doivent uniquement être considérés comme une tentative » pour trouver un prétexte pour « une attaque terroriste d’ampleur en Ukraine », a dit Mykhailo Podoliak, conseiller de Volodymyr Zelensky. De leur côté, les Etats-Unis ont dit prendre avec « beaucoup de précaution » les informations du Kremlin.

La phrase du jour

Je crois que cette année sera décisive pour nous, pour l’Europe, pour l’Ukraine, décisive pour la victoire »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu ce mercredi en visite surprise en Finlande. Il a félicité le pays frontalier de la Russie dont l’agression russe contre l’Ukraine a provoqué l’adhésion en avril à l’Otan après des décennies de neutralité. L’Ukraine, qui a fait acte de candidature à l’Otan, « a besoin du même niveau de garanties de sécurité », a-t-il estimé.

Le chiffre du jour

500. C’est, en millions d’euros, la dotation de l’instrument financier mis au point par la Commission européenne pour booster la capacité européenne de production de munitions. L’objectif est de produire un million d’obus sur un an, notamment pour fournir l’Ukraine en munitions. « Pour soutenir l’Ukraine à très court terme, nous devons continuer à donner de nos stocks », a insisté le commissaire à l’Industrie Thierry Breton, précisant qu’il espérait l’adoption de ce plan par les Etats membres d’ici fin juin.

La tendance du jour

Les frappes russes continuent de tuer des civils en Ukraine. Ce mercredi, des bombardements « massifs » ont fait 16 morts et 22 blessés dans la région de Kherson (sud de l’Ukraine), selon le parquet, alors que les autorités ont annoncé un couvre-feu dans la ville principale du même nom à partir de vendredi soir. « Attaque massive des occupants contre des civils dans la région de Kherson : le bilan est passé à 16 personnes », a indiqué le parquet régional sur Telegram.

D’après lui, « environ 22 » autres personnes ont, elles, été « blessées à des degrés divers » dans ces multiples frappes « sur des infrastructures civiles ». Selon les autorités, deux frappes sur un supermarché et la gare de la ville de Kherson, près de la ligne de front, ont fait au moins quatre morts et plusieurs blessés et un autre bombardement a tué trois personnes qui travaillaient à la réparation d’un site énergétique dans la région.