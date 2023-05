Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Une émissaire américaine de haut rang se rend au Brésil dans l’espoir de renouer le dialogue avec le président Luiz Inacio Lula da Silva, dont les propos controversés sur le conflit en Ukraine avaient provoqué la colère de Washington. Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, aura des entretiens mardi à Brasilia avec des responsables gouvernementaux brésiliens, puis elle se rendra mercredi à Salvador, au cœur de la communauté afro-brésilienne, afin d’y parler d’égalité raciale.

Mais, a indiqué un responsable sous couvert de l’anonymat, Linda Thomas-Greenfield aura l’occasion de « faire le point » sur les déclarations de Lula. « Notre position c’est qu’un certain nombre de pays à travers le monde, le Brésil compris, peuvent jouer un rôle positif pour essayer de mettre fin au conflit », a-t-il ajouté. « Mais il faut s’assurer que toute paix soit juste et durable » et fondée « sur les principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale », a dit le responsable. Lula a suscité une vive controverse en affirmant le 17 avril à Pékin que les Etats-Unis devaient cesser « d’encourager la guerre » en Ukraine et que l’Union européenne devait « commencer à parler de paix ».

La phrase du jour

Le Canada continuera de leur apporter une aide militaire, humanitaire et financière »

Justin Trudeau a tenu à apporter son soutien à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d’Etat ont annoncé lundi la poursuite de leur programme de coopération à long terme. Le Canada a déjà formé plus de 36.000 soldats ukrainiens depuis septembre 2015 et cette mission a été prolongée jusqu’en mars 2025. Le pays a annoncé en mars que sa mission de formation d’ingénieurs ukrainiens était prolongée jusqu’en octobre et fait part de sa décision de fournir une formation à la médecine de combat.

Le chiffre du jour

228. Le Danemark va donner 228 millions d’euros d’équipement, de munitions et de matériel de défense aérienne à l’Ukraine pour « renforcer [s] a capacité à mener une offensive dans les mois à venir », a annoncé mardi le ministère danois de la Défense. D’un montant de 1,7 milliard de couronnes, « il s’agit du plus important don du Danemark à ce jour », a souligné le ministère dans un communiqué. Avec cette donation, qui comprend notamment des véhicules blindés et de déminage, des obus de mortier et des ponts de campagne mobiles, l’aide militaire danoise à l’Ukraine s’élève à 11 milliards de couronnes (1,47 milliard d’euros ou 1,61 milliard de dollars) depuis le début de l’invasion russe.

La tendance du jour

Exacerbée par les conséquences du conflit en Ukraine, la crise démographique qui frappe la Russie déséquilibre l’économie du pays, déjà en pleine restructuration. L’alerte a été donnée mi-avril par des experts de la Haute école de commerce (HSE) de Moscou : selon leurs scénarios, la Russie devra accueillir en moyenne entre 390.000 et plus d’un million de migrants chaque année jusqu’à la fin du siècle si elle ne veut pas voir sa population décliner irrémédiablement.

Le constat est alarmant, mais il traduit « une situation démographique générale qui n’est vraiment pas très bonne », déclare à Arnaud Dubien, le directeur de l’Observatoire franco-russe à Moscou. A cette tendance de fond s’est ajoutée en 2020 la pandémie de Covid, qui a durement frappé la Russie, avec quelque 400.000 morts selon le bilan officiel, un chiffre largement sous-estimé selon des observateurs. Signe de cette profonde crise démographique, le géant russe a perdu au total 600.000 habitants en 2022, 1,04 million l’année précédente et près de 688.700 en 2020.