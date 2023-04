Guerre en Ukraine EN DIRECT : Des drones attaquent un dépôt de pétrole à Sébastopol, port d’attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, même le dimanche, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Sur le terrain, les combats pourraient très prochainement s’intensifier. En effet, la contre-offensive ukrainienne annoncée depuis des semaines approche. « Les préparatifs touchent à leur fin », a ainsi déclaré vendredi le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov. Pour la grande attaque que Kiev veut lancer pour reconquérir les territoires occupés dans l’est et le sud par la Russie, « l’équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts », a-t-il assuré.