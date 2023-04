Guerre en Ukraine EN DIRECT : Incendie dans un dépôt de pétrole à Sébastopol après une attaque de drone...

08h12 : Bruxelles trouve un accord avec 5 Etats de l’UE sur les céréales ukrainiennes

La Commission européenne a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec cinq Etats de l’UE, dont la Pologne et la Hongrie, pour garantir le transit des céréales ukrainiennes, après des interdictions d’importation imposées par ces pays et jugées « inacceptables » par Bruxelles. Il « préserve à la fois la capacité d’exportation de l’Ukraine afin qu’elle continue à nourrir le monde, et les moyens de subsistance de nos agriculteurs » dans l’UE, a souligné sur Twitter la présidente de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen.

L’accord prévoit la fin des interdictions d’importation, en échange de « mesures de sauvegarde exceptionnelles » concernant quatre produits jugés « les plus sensibles » : blé, maïs, colza, graines de tournesol.