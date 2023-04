Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

La nuit dernière, l’Ukraine a annoncé avoir abattu 21 missiles et deux drones russes. Malgré cette défense antiaérienne active, au moins 16 personnes ont péri des suites de ces attaques. La ville d’Ouman, dans le centre du pays, et la ville de Dnipro, ont été durement touchées par les frappes.

« Chaque attaque, chaque acte pervers contre notre pays et contre (notre) peuple rapproche l’État terroriste de l’échec et de la punition », a cinglé Volodymyr Zelensky sur Telegram. « La terreur russe doit obtenir une riposte juste de l’Ukraine et du monde. Et ce sera le cas », a-t-il promis.

Au moins sept autres personnes ont été mortellement touchées par des frappes sur Donetsk attribuées à l’armée ukrainienne, selon les autorités installées par Moscou dans la zone. La région est l’une des quatre provinces ukrainiennes dont Moscou a revendiqué l’annexion après le déclenchement de l’offensive russe en février 2022.

La phrase du jour

Nous devons engager (…) différents pays afin qu’ils fassent pression sur l’agresseur et terroriste russe, qui a kidnappé tant de nos enfants »

Tels sont les mots de Volodymyr Zelensky. Concernant le dossier des enfants « déportés » par Moscou, le président ukrainien a demandé de l’aide à son homologue chinois Xi Jinping, proche de la Russie. Le chef d’Etat, qui estime qu’au moins 20.000 enfants ont été raflés par Moscou, s’est adressé au président chinois lors d’un entretien téléphonique mercredi.

Il l’a cependant indiqué l’avoir mis en garde contre toute vente éventuelle d’armes chinoises à la Russie. « L’Ukraine voudrait que tous les pays comprennent les risques de fournir tout type d’armes à la Russie », a-t-il fait valoir, disant avoir « entendu une réponse positive » du président chinois à ce sujet.

Le chiffre du jour

2,4 milliards de dollars. C’est la somme déboursée par Varsovie auprès de la filiale britannique du groupe européen d’armement MBDA pour se fournir en missiles antiaériens. « 44 lanceurs iLauncher et plusieurs centaines de missiles CAMM et d’équipements associés » vont être fournis à la Pologne pour ce qui constitue le « plus grand programme d’acquisition de (matériel pour la) défense antiaérienne de courte portée en Europe au sein de l’Otan ».

La Pologne, fidèle alliée de Kiev, craint d’être une future cible du Kremlin. Cette année, ses dépenses militaires doivent atteindre 3 % du PIB, selon la loi des finances.

La tendance du jour

Bonne nouvelle pour Kiev. Les gouvernements des Vingt-Sept ont donné vendredi leur accord pour renouveler pour un an la suspension de tous les droits de douane sur les produits ukrainiens importés dans l’UE. Les eurodéputés doivent encore donner leur aval en séance plénière pour permettre l’entrée en vigueur de cette disposition, a-t-on précisé de source européenne.

Mais cet accord est brouillé par la récente décision de la Pologne d’interdire les importations de céréales ukrainiennes, accusées de déstabiliser le marché agricole national. Plusieurs autres pays de l’UE frontaliers de l’Ukraine - Hongrie, Slovaquie et Bulgarie - lui ont emboîté le pas, imposant des interdictions provisoires sur les céréales et autres produits agricoles importés d’Ukraine. Une position jugée « inacceptable » par la Commission européenne.