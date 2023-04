06h20 : Un missile russe fait un mort à Mykolaïv

Un missile russe a fait un mort et plus d’une dizaine de blessés aux premières heures ce jeudi à Mykolaïv, une ville du sud de l’Ukraine, ont affirmé les autorités. « Vers 01h00, les habitants de Mykolaïv ont entendu quatre fortes explosions », a indiqué le maire de la ville, Oleksandr Senkevitch, sur Telegram. « On sait déjà que l’un des missiles a touché un haut immeuble. Un autre a touché une maison individuelle ». Le maire a ajouté que certains foyers de la ville ont été privés d’électricité.

Mykolaïv est située sur la mer Noire, à environ 170 kilomètres de la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Les forces russes l’ont fréquemment prise pour cible depuis le début de l’invasion en février 2022.