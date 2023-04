Guerre en Ukraine EN DIRECT : L'Estonie veut des négociations dès cette année sur l'entrée de Kiev dans l’UE…

07h41 : Le « carrefour historique » du monde

« Le monde se trouve maintenant à un carrefour historique », a estimé l’ambassadeur chinois à l’ONU Zhang Jun aux Nations Unies. Lors d’une réunion de l’ONU, le secrétaire général Antonio Guterres ainsi que les ambassadeurs de France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont rappelé que la Russie avait violé la charte des Nations Unies qui insiste sur le principe de souveraineté des Etats.

« L’humanité est confrontée à des défis mondiaux sans précédent. Les actes d’hégémonie et d’intimidation causent un tort colossal au monde. La politique crée d’énormes divisions et confrontations. Il est devenu d’autant plus urgent et important de respecter la Charte des Nations Unies », a jugé Zhang Jun.