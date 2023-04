07h30 : Podium des dépenses militaires

A eux seuls, les Etats-Unis ont représenté 39 % des dépenses mondiales l’an passé. Avec la Chine, numéro 2 (13 %), ils représentent plus de la moitié des investissements militaires du globe. Les suivants, Russie (3,9 %), Inde (3,6 %) et Arabie saoudite (3,3 %) arrivent loin derrière. « La Chine investit massivement dans ses forces navales, pour accroître sa portée vers Taïwan évidemment et au-delà vers la mer de Chine méridionale », souligne Nan Tian.

En face, le Japon, mais aussi l’Indonésie, la Malaisie, le Vietnam et plus loin l’Australie, tentent de suivre la cadence. Le Royaume-Uni est le premier européen à la sixième place (3,1 % du total mondial) devant l’Allemagne (2,5 %) et la France (2,4 %) - des chiffres qui incluent les donations à l’Ukraine. Le Royaume-Uni, deuxième donateur derrière les Etats-Unis, « dépense traditionnellement plus que l’Allemagne et la France et a aussi donné plus que l’Allemagne et la France », souligne Nan Tian, accentuant son statut de première nation européenne en termes de dépenses militaires.

En Europe, des pays comme la Pologne, les Pays-Bas ou la Suède font partie de ceux qui ont le plus augmenté leurs investissements militaires au cours de la décennie écoulée.