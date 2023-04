Guerre en Ukraine EN DIRECT : Chypre assure sévir contre les violations des sanctions contre la Russie…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, même le dimanche, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Cette fin de semaine a principalement été marquée par le bras de fer diplomatique entre la Russie et l’Allemagne. Le ministère russe des Affaires étrangères a en effet annoncé samedi l’expulsion de « plus de vingt » diplomates allemands, en représailles selon lui à une mesure similaire prise par Berlin.