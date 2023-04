Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Les alliés de l’Ukraine se sont réunis sur la base militaire de Ramstein, en Allemagne, autour du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et du patron de l’Otan, Jens Stoltenberg, tout juste rentré de Kiev. La rencontre, où une cinquantaine de pays sont représentés, a débuté par des discussions entre Lloyd Austin et son homologue ukrainien Oleksiï Reznikov, que ce dernier a jugé « fructueuses ». La question « des munitions et des outils de défense aérienne » est au cœur des discussions du jour, a souligné le responsable américain. Entre stocks insuffisants, crainte d’escalade et problèmes logistiques, Européens et Américains se sont montrés plus prudents que Kiev ne l’aurait voulu.

La phrase du jour

Je suis confiant dans le fait qu’ils [les Ukrainiens] seront désormais en mesure de libérer encore plus de terrain. »

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, s’est dit vendredi « confiant » que l’Ukraine, en phase de préparation d’une contre-offensive, puisse regagner du terrain face aux Russes. Après avoir résisté tout l’hiver aux assauts russes sur le front oriental, les forces ukrainiennes disent préparer leur propre offensive pour le printemps ou l’été.

Le chiffre du jour

8. Comme le nombre de drones Shaded, de fabrication iranienne, que l’armée ukrainienne annonce avoir abattu cette nuit lors d’une attaque sur Kiev. « Après un répit long de vingt-cinq jours, la capitale ukrainienne a connu une nouvelle attaque aérienne de l’ennemi », a indiqué sur Telegram le chef de l’administration militaire de Kiev, Serguiï Popko. Huit drones ont été abattus « à l’approche » de la ville, sans faire de victimes ou destructions selon les données préliminaires, a-t-il précisé. Quatre autres drones ont touché leurs cibles.

La tendance du jour

Le Kremlin a une nouvelle fois démenti ce vendredi toute intention de lancer une deuxième campagne de mobilisation pour envoyer des hommes en Ukraine. « Il n’y a pas de discussions au Kremlin au sujet d’une quelconque vague de mobilisation », a affirmé à la presse le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov. Il répondait à une question au sujet d’articles parus dans des médias russes sur des étudiants d’université ayant reçu des convocations militaires à Moscou et dans d’autres villes de Russie. « Honnêtement, c’est la première fois que j’entends parler de cela », a-t-il insisté.

En septembre 2022, le Kremlin avait annoncé la mobilisation de plusieurs centaines de milliers d’hommes en âge de combattre pour donner un nouvel élan à son offensive en Ukraine à la peine. Depuis, des rumeurs sur une nouvelle vague de convocations vont bon train, surtout depuis que Vladimir Poutine a signé la semaine dernière une loi votée à la hâte par le Parlement facilitant la mobilisation.