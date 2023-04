Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

C’était sa première apparition en public depuis son arrestation pour des accusations d’espionnage qu’il rejette. Le journaliste américain Evan Gershkovich va rester en détention en Russie, sa demande de libération ayant été rejetée par un tribunal russe. L’arrestation fin mars de ce correspondant du prestigieux quotidien américain Wall Street Journal, la première affaire de ce genre depuis des décennies en Russie, s’inscrit dans un contexte de crise entre Washington et Moscou. Evan Gershkovich, visage déterminé et bras croisés, a souri à plusieurs reprises aux journalistes qui le filmaient ou le photographiaient.

Le reporter âgé de 31 ans, qui a lui-même couvert plusieurs procès en Russie, était cette fois de l’autre côté, enfermé dans la cage de verre dévolue aux accusés, de profondes marques de menottes aux poignets. A l’issue d’une audience à huis clos, le juge a décidé de « laisser inchangée » la mesure de placement en détention provisoire au moins jusqu’au 29 mai, a constaté un journaliste de l’AFP au tribunal. Malgré cette décision, Evan Gershkovich reste « combatif », a dit à l’AFP son avocate Maria Kortchaguina. En prison, « il fait du sport, il comprend que les gens le soutiennent », a-t-elle ajouté.

La phrase du jour

J’ai l’honneur d’être ici aujourd’hui, pour vous remercier pour votre service, pour la défense de notre terre »

Visite surprise. Volodymyr Zelensky s’est rendu mardi dans la ville d’Avdiïvka, un des points les plus chauds sur le front Est en Ukraine. La présidence qui a publié des photos et une vidéo de ce déplacement. Sur ces images, on peut voir le chef de l’Etat ukrainien en survêtement noir frappé d’un trident ukrainien blanc sur la poitrine, sans gilet pare-balles ni casque, d’abord à l’extérieur avec des militaires en treillis, devant un arbre en fleur, puis dans un vaste hangar industriel où il a remis des décorations d’Etat à des soldats.

« Je ne vous souhaite que la victoire, ce que je souhaite à chaque Ukrainien », a déclaré le président ukrainien aux militaires. « Je vous souhaite de préserver votre vie pour l’Ukraine. Avec des gens aussi forts, après la victoire, je suis sûr qu’ensemble nous reconstruirons l’Ukraine ». « Gloire à l’Ukraine ! » a-t-il lancé. « Gloire aux héros ! », ont répondu les soldats.

Le chiffre du jour

3. Comme le nombre de convocations des ambassadeurs américain, britannique et canadien, accusés d’ingérence par Moscou. Le motif exact de la convocation n’a pas été précisé dans l’immédiat, mais la veille, la diplomatie russe avait dénoncé les critiques de ces diplomates après la condamnation de l’opposant russo-britannique Vladimir Kara-Mourza.

Moscou a par ailleurs mis en garde l’ambassadrice américaine, Lynne Tracy, contre toute « activité subversive » en Russie, selon un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères, à l’issue de la convocation de la diplomate. « Il a été particulièrement noté que toute mesure de la partie américaine visant à inciter à la discorde et à l’inimitié dans la société russe, ainsi qu’à utiliser la mission diplomatique pour dissimuler une activité subversive, sera sévèrement réprimée », a indiqué la diplomatie russe dans ce communiqué.

La tendance du jour

Les relations entre la Chine et la Russie sont au beau fixe. Le ministre chinois de la Défense Li Shangfu, en visite à Moscou, a affiché sa « détermination » à renforcer la coopération avec l’armée russe, selon des propos rapportés par les agences de presse russes. La visite intervient alors que les Occidentaux, alliés à Kiev, craignent que Pékin livre des armes à la Russie pour nourrir son effort de guerre en Ukraine.

Cette visite à Moscou vise à « démontrer au monde extérieur » la « ferme détermination à renforcer la coopération stratégique entre les forces armées chinoises et russes », a déclaré Li Shangfu. Il a promis de « promouvoir la coopération militaire et technique ainsi que le commerce militaire entre la Russie et la Chine » et de les « porter à un nouveau niveau ».

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, qui a reçu mardi son homologue chinois, a de son côté appelé à développer ces relations « en offrant chacun à l’autre un soutien fort, y compris en ce qui concerne les questions de sécurité nationale ». « Il est important que nos pays partagent la même évaluation du sens de la transformation en cours du paysage géopolitique mondial », a-t-il ajouté.