Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

L’assaut de Bakhmout se poursuit. Ce vendredi, la Russie a affirmé pousser dans l’ouest pour s’emparer de cette ville épicentre des combats depuis plusieurs mois en Ukraine et où l’issue de cette bataille meurtrière reste plus que jamais incertaine. « Les groupes d’assaut de [l’organisation paramilitaire] Wagner mènent des opérations militaires de haute intensité pour prendre des quartiers dans la partie ouest de la ville », a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

La zone ouest est la dernière partie de cette cité de l’est de l’Ukraine à être aux mains des militaires ukrainiens, qui font face aux hommes de Wagner et à l’armée russe désormais installés dans les quartiers nord, sud et est. Jeudi, la Russie avait affirmé bloquer les forces ukrainiennes dans Bakhmout et empêcher tout renfort d’y entrer, laissant entendre que cette ville était sur le point de tomber. Kiev avait immédiatement démenti ces affirmations, assurant continuer à ravitailler les soldats ukrainiens dans Bakhmout et à infliger des « pertes folles » aux Russes.

La phrase du jour

Les responsables devront rendre compte de leurs actes. »

C’est la déclaration du Premier ministre britannique Rishi Sunak après avoir vu la vidéo « épouvantable » de la décapitation d’un soldat ukrainien. Le dirigeant a prononcé cette phrase ce vendredi lors d’un entretien téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette dernière montre un individu russophone en uniforme décapiter au couteau une personne qui semble être un prisonnier de guerre ukrainien, images qui ont provoqué le choc et la colère en Ukraine et en Occident.

Le chiffre du jour

8,1 millions. C’est le nombre de barils qu’a expédié chaque jour la Russie en mars. Les expéditions totales de pétrole ont augmenté en mars de 0,6 million de barils par jour à 8,1 millions de barils par jour, venant ainsi grossir la manne pétrolière de Moscou de 1 milliard de dollars à 12,7 milliards de dollars le mois dernier. Une manne qui reste 43 % en dessous d’il y a un an, tempère toutefois le dernier rapport de l’AIE.

La tendance du jour

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé ce vendredi la mise en alerte et des manœuvres surprises de la flotte russe dans le Pacifique, dans un contexte de rapprochement avec Pékin et de tensions avec les Occidentaux. Sur ordre du président Vladimir Poutine, il a déclaré que la flotte russe du Pacifique, basée à Vladivostok, en Extrême-Orient, allait travailler « dans de brefs délais » sur des entraînements au combat dans des zones maritimes « proches et lointaines ». Au cours de ces exercices, les navires s’entraîneront à « repousser des attaques aériennes massives », à « chercher et détruire des sous-marins », ainsi qu’à procéder à des tirs de torpilles, de canon et de missiles, a-t-il énuméré.

Selon le ministre, ces manœuvres visent à « renforcer les capacités des forces armées à repousser une agression ». Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a assuré que ces manœuvres surprises n’étaient « pas liées » à la présence de l’Otan en Asie Pacifique, où tous les regards sont tournés vers la Chine et son rival américain. Cette annonce intervient à un moment où la Chine, qui effectue régulièrement des exercices militaires communs avec l’armée russe, a annoncé vendredi la visite en Russie du ministre chinois de la Défense, du 16 au 19 avril prochains.