Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

La situation à Bakhmout, épicentre des combats depuis l’été dernier, est de plus en plus confuse. Ce jeudi, Moscou a affirmé bloquer les forces ukrainiennes dans la ville et empêcher tout renfort d’entrer dans la ville, laissant entendre que les forces russes sont sur le point de prendre cette cité. L’armée ukrainienne a immédiatement démenti, en assurant continuer à ravitailler ses troupes dans Bakhmout et y infliger quotidiennement des « pertes folles » à l’ennemi.

Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, dont les combattants sont en première ligne à Bakhmout, a lui indiqué qu’il était encore « prématuré » de parler d’un encerclement complet de la localité. « Plus de 80 % de Bakhmout est sous notre contrôle, les autres parties résistent avec acharnement », a-t-il toutefois ajouté. Toutes ces déclarations n’ont toutefois pas pu être vérifiées de façon indépendante.

La phrase du jour

Il s’agit d’une nouvelle décision extrêmement inamicale qui sera suivie d’une réplique »

C’est la réponse du porte-parole de l’ambassade de Russie en Norvège, Timur Chekanov. Elle fait suite à l’annonce de l’expulsion de 15 employés de l’ambassade de Russie à Oslo. La Norvège les considère comme des « agents de renseignement » dont les activités ne « sont pas compatibles avec leur statut diplomatique ». De quoi tendre encore plus les relations entre les deux pays, qui ont longtemps collaboré étroitement notamment dans le Grand Nord.

Le chiffre du jour

29,1 %. C’est l’effondrement du produit intérieur brut (PIB) de l’Ukraine en 2022 par rapport à l’année précédente. Le pays, qui résiste grâce à l’aide militaire et financière des Occidentaux, a vu des pans entiers de son économie engloutis par la guerre. Pourtant, même si les hostilités se poursuivent toujours et que jusqu’à 20 % du territoire ukrainien est occupé, le FMI table sur une reprise économique partielle et graduelle dès cette année.

La tendance du jour

Les forces russes sont à nouveau accusées de cas de torture. Selon une enquête publiée ce jeudi par l’ONG Human Rights Watch (HRW), « les forces russes ont illégalement détenu et torturé des habitants de la ville de Kherson et de ses environs en Ukraine pendant leur occupation de cette région entre mars et novembre 2022. »

« Les forces d’occupation russes ont perpétré des tortures terrifiantes et d’autres abus contre les habitants de Kherson dans le centre de torture de la rue Teploenerhetykiv et dans de nombreux autres centres de détention », a déclaré Yulia Gorbunova, chercheuse senior sur l’Ukraine à Human Rights Watch. « Les individus responsables de ces actes horribles ne devraient pas rester impunis ; les victimes et leurs familles devraient obtenir réparation pour leurs souffrances, ainsi que des informations sur les personnes toujours portées disparues », a-t-elle ajouté.