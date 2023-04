Guerre en Ukraine EN DIRECT : Au sortir de l’hiver, l’offensive russe n’a pas atteint ses objectifs…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Au sortir de l’hiver ukrainien, le bilan est amer pour l’armée russe. Son offensive hivernale avait en effet été annoncée avec fracas et crainte par Kiev. Mais comme souvent depuis le début de la guerre, elle s’est révélée décevante pour la Russie. Les deux armées se battent toujours des rives de la mer Noire au nord-est de l’Ukraine. Une ampleur qui éparpille les forces et rend improbable une quelconque percée spectaculaire.

Et c’est surtout Bakhmout qui symbolise l’arrêt des avancées. Ville de quelque 70.000 habitants avant le conflit, sans intérêt stratégique fondamental, elle est le théâtre d’intenses combats depuis des mois. Les deux camps sont convaincus d’affaiblir l’adversaire et refusent de reculer : ce serait pour l’Ukraine un revers symbolique et pour la Russie un échec cuisant. Le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué début avril la prise de la mairie de cette ville. Mais les combats perdurent et le patron de Wagner Evguéni Prigojine a admis, au moment de la visite d’un cimetière, que ce dernier « continuait de s’agrandir ». Et « même si Bakhmout tombe », l’armée russe ne parviendra pas à « prendre le contrôle de la région de Donetsk, un de ses principaux objectifs territoriaux », assure l’institut américain Hudson. Le conflit semble donc plus que jamais condamné à s’inscrire dans le temps long.