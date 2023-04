Guerre en Ukraine EN DIRECT : Un père et sa fille tués par des frappes russes dans le sud-est…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Hier, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour les traditionnelles marches de la paix du week-end pascal en Allemagne. Et comme l’an dernier, celles-ci ont été marquées par la guerre en Ukraine. La plus grande manifestation a réuni près de 2.000 personnes à Berlin, selon le réseau du mouvement allemand pour la paix. A Hanovre, ils étaient environ 1.200. Des manifestations d’une ampleur moindre ont eu lieu un peu partout dans le pays. Au total, la participation à ces marches a été équivalente à l’an passé.

La tradition de ces marches pour la paix en Allemagne remonte à la guerre froide et elles avaient atteint leur apogée entre la fin des années 1960 et le début des années 1980. Jusqu’à 300.000 personnes manifestaient alors chaque année contre la course aux armements nucléaires.