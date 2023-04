Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le Pentagone enquête sur des fuites de documents confidentiels sur le soutien à Kiev...

Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live dédié à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron est toujours en Chine, où il a discuté des chemins vers la paix avec le président chinois Xi Jinping et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le Pentagone enquête sur la fuite de documents classifiés concernant le soutien à l’Ukraine, et sur le terrain, le cimetière du groupe Wagner « continue de s’agrandir ». On suit tout ça et bien d’autres infos tout au long de la journée avec vous.