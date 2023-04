Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

C’est une première depuis le 24 février et le lancement de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le président chinois s’est dit prêt jeudi à discuter avec Volodymyr Zelensky comme l’espère ce dernier, selon la diplomatie française. Xi Jinping a accueilli Emmanuel Macron à Pékin pour un entretien qui s’est conclu par des appels à des pourparlers de paix.

« Je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations », a affirmé le chef de l’Etat français pendant une rencontre en face-à-face au Palais du peuple. Il faut « une reprise des discussions au plus vite pour bâtir une paix durable », a estimé Emmanuel Macron à l’issue de l’entretien, tandis que Xi Jinping a plaidé pour « une reprise des discussions de paix le plus tôt possible ».

« Les armes nucléaires ne peuvent pas être utilisées », a souligné de son côté le chef de l’Etat chinois qui a condamné toute « attaque contre des civils » ainsi que tout « usage d’armes biologiques et chimiques ». « A cet égard, chacun doit être rappelé à ses devoirs, en particulier la Russie qui a annoncé l’autre jour vouloir déployer en Biélorussie de telles armes » nucléaires, « ce qui est non conforme aux engagements pris à vos égards, à nos égards et au droit international », a renchéri le président français, dans des déclarations devant la presse au côté de Xi Jinping.

La phrase du jour

Nous comptons sur la Chine pour ne pas fournir d’équipement militaire directement ou indirectement à la Russie, car nous savons tous qu’armer l’agresseur irait à l’encontre des lois internationales et cela nuirait significativement à notre relation. »

Tels sont le smots d'Ursula von der Leyen qui a averti lors d'une conférence de presse à Pékin que si la Chine fournissait des armes à la Russie en Ukraine, cela « nuirait considérablement » à la relation entre Chine et Union européenne. La présidente de la Commission européenne a, par ailleurs, jugé « positif » que le président chinois veuille parler à son homologue ukrainien : « Il était donc intéressant d’entendre le président Xi réitérer sa volonté de parler lorsque les conditions et le moment seront propices. Je pense que c’est un élément positif. »

Le chiffre du jour

25. C’est le nombre d’années de prison requises contre l’opposant Vladimir Kara-Mourza, une affaire emblématique de la répression tous azimuts en Russie. Il est visé par trois graves accusations : « haute trahison », diffusion de « fausses informations » sur l’armée russe et travail illégal pour une organisation « indésirable ». La peine cumulée requise pour ces crimes est la plus lourde qu’il encourait.

Vladimir Kara-Mourza, en détention provisoire depuis avril 2022, est un opposant de longue date à Vladimir Poutine. Il a failli mourir après avoir été, selon lui, empoisonné à deux reprises, en 2015 et 2017, des tentatives d’assassinat qu’il attribue au régime russe. Selon son avocat, l’opposant souffre de polyneuropathie et de pathologie neuromusculaire, conséquence des deux empoisonnements.

La tendance du jour

Les forces armées ukrainiennes ne lâchent rien et font subir de lourdes pertes à l’ennemi. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a reconnu que ses hommes continuaient à subir des pertes à l’occasion de la visite d’un cimetière qui « continue de s’agrandir ». Une vidéo diffusée par son service de presse sur Telegram le montre se tenant devant des dizaines de sépultures surmontées de croix et sur lesquelles sont posées des gerbes de fleurs.

« Les combattants de Wagner continuent d’être enterrés ici et il n’y a aucun problème avec ça à ce jour. Nous allons l’améliorer et faire de ce cimetière un mémorial pour les futures générations », a déclaré Evguéni Prigojine. « Oui, [le cimetière] s’agrandit. Ceux qui se battent meurent parfois. C’est ainsi que va la vie », a encore lancé le patron de Wagner. La Russie communique très peu sur les pertes qu’elle subit en Ukraine depuis le début de l’offensive qu’elle a déclenchée en février 2022.