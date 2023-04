Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

C’est chose faite. La Finlande intègre officiellement l’Otan mardi et deviendra le 31e membre de l’Alliance atlantique, au grand dam de Moscou. Helsinski avait décidé de tourner la page de sa politique de non-alignement militaire en vigueur depuis les années 1990 en demandant à adhérer à l’Otan en mai 2022, poussée par l’invasion russe de l’Ukraine. « Demain [mardi], nous accueillerons la Finlande comme 31e membre », a déclaré Jens Stoltenberg, précisant que le drapeau finlandais serait hissé mardi en milieu d’après-midi au siège de l’Alliance à Bruxelles. « C’est vraiment une journée historique », a-t-il ajouté, soulignant qu’il s’agissait du processus d’adhésion « le plus rapide » de l’histoire récente de l’Alliance.

De son côté, la Russie a, au contraire, fustigé cette intégration à l’Alliance et annoncé son intention de renforcer ses capacités militaires près de la Finlande. « Nous renforcerons nos capacités militaires à l’ouest et au nord-ouest », soit aux frontières avec l’Europe orientale et la Finlande, a indiqué le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko. « En cas de déploiement de forces et de moyens d’autres membres de l’Otan sur le territoire finlandais, nous prendrons des mesures supplémentaires pour assurer de manière fiable la sécurité militaire de la Russie », a-t-il ajouté, cité par l’agence de presse russe Ria Novosti.

La phrase du jour

Je souhaite que le président russe passe le reste de sa vie dans une cave avec un seau au lieu de toilettes »

Le président ukrainien ne pardonnera pas aux Russes leurs atrocités. Après avoir visité un village ukrainien libéré il y a un an, dont la quasi-totalité de la population avait été séquestrée dans une cave par les occupants russes, Volodymyr Zelensky a souhaité que le même sort soit réservé à Vladimir Poutine.

« Tous ces gens vivaient dans le noir total, attendant le retour des Ukrainiens. Ils ont écrit (sur les murs) les noms de ceux qui sont morts et les dates pour ne pas les oublier. Et les enfants ont marqué les paroles de l’hymne ukrainien », a-t-il dit au cours d’une cérémonie en leur hommage, en compagnie du vice-chancelier allemand Robert Habeck. « Après avoir vu ça, je souhaite que le président russe passe le reste de sa vie dans une cave avec un seau au lieu de toilettes », a martelé le président ukrainien.

Le chiffre du jour

2,4. C’est en milliards d’euros le montant des dégâts causés aux biens culturels par le conflit en Ukraine, selon l’Unesco. Quelque 248 monuments ont notamment été endommagés, dont certains ont été totalement détruits, particulièrement dans l’Est, a-t-on appris auprès de cet organisme onusien basé à Paris, dont la directrice générale Audrey Azoulay était lundi en Ukraine.

L’invasion russe a aussi provoqué un effondrement de pans de l’économie ukrainienne liés à la culture, notamment « le tourisme, les arts, le sport, le divertissement, l’industrie culturelle, l’éducation culturelle », évalué à 15,1 milliards de dollars (13,9 Mds euros) de pertes, selon un cadre de l’Unesco. « Nous allons soutenir les autorités ukrainiennes dans l’élaboration d’un plan national de reconstruction du secteur culturel », a annoncé Audrey Azoulay, qui a estimé le besoin total de financement pour reconstruire et relancer ce secteur à 6,4 milliards d’euros.

La tendance du jour

La communication est toujours aussi mauvaise entre Wagner et l’armée russe. L’armée russe n’a fait état d’aucune avancée à Bakhmout dans son dernier point quotidien lundi, malgré la revendication par le patron du groupe de mercenaires de la prise d’un bâtiment clé de cette ville à l’épicentre des combats dans l’est de l’Ukraine.

Dans un message diffusé dans la nuit de dimanche à lundi sur Telegram, le dirigeant de Wagner, l’homme d’affaires Evguéni Prigojine, a déclaré que ses hommes avaient hissé le drapeau russe et la bannière de son groupe paramilitaire sur la mairie de Bakhmout. « Au sens légal, Bakhmout a été prise », a-t-il assuré, ajoutant que les forces ukrainiennes étaient désormais « concentrées dans les zones ouest ». Mais, au cours de son point de presse quotidien lundi, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, n’a fait état d’aucune progression des troupes russes à Bakhmout, ne citant même pas le nom de cette cité.