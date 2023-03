Guerre en Ukraine EN DIRECT : L’AIEA cherche un compromis pour protéger la centrale nucléaire de Zaporojie…

06h35 : Charles III défend la solidarité avec l’Ukraine face à la Russie

En entamant une visite d’Etat en Allemagne, sa première en tant que roi à l’étranger, Charles III a loué mercredi soir la solidarité avec l’Ukraine pour défendre la « liberté » contre « l’agression » russe.

Le Royaume-Uni et l’Allemagne se tiennent « côte à côte pour protéger et faire progresser (leurs) valeurs démocratiques partagées », a-t-il dit dans un discours à Berlin, au château de Bellevue où le chef de l’Etat allemand, Frank-Walter Steinmeier, donnait un dîner en son honneur. Ce combat « est incarné par le fait que nous sommes ensemble aux côtés de l’Ukraine pour la défense de la liberté et de la souveraineté face à une agression non provoquée », a ajouté le monarque britannique.

« L’Allemagne et le Royaume-Uni sont aujourd’hui, également sur le plan militaire, les deux plus grands soutiens de l’Ukraine en Europe », lui a fait écho le chef de l’Etat allemand, évoquant une invasion russe qui a ravivé « les souvenirs des pires moments » de l’histoire de l’Europe.