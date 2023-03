Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Un volontaire français a été récemment tué dans la région de Bakhmout, le point chaud de la ligne de front dans l’est de l’Ukraine, selon des informations de presse confirmées ce vendredi par le ministère des Affaires étrangères. Le quotidien régional Ouest-France avait fait état le 22 mars de la mort de Kevin D., un ancien humanitaire parti il y a plus d’un an combattre aux côtés des Ukrainiens. Le trentenaire a été tué dans des circonstances indéterminées près de Bakhmout, où se déroule depuis huit mois une sanglante bataille entre forces russes et ukrainiennes.

Plusieurs Français sont allés se battre en Ukraine, où une légion internationale sous les ordres de l’armée de Kiev rassemble les combattants étrangers. Leur nombre ainsi que celui de ceux qui ont été tués ne sont pas connus.

La phrase du jour

Vous, vous êtes journaliste français, vous ne cautionnez pas pour autant tout ce que fait Macron. Et pourtant vous travaillez en France, vous gagnez de l’argent français. Je ne prends pas l’argent des gens qui tuent. »

Le basketteur français Thomas Heurtel, qui a signé à la rentrée dernière avec le club du Zenith Saint-Petersbourg, se justifie ce vendredi dans une interview salée à L’Equipe. Son choix de club lui est reproché, alors qu’il s’était engagé avec la fédération française de basketball à ne pas aller jouer en Russie. Il ne peut ainsi plus jouer en équipe de France, mais assume son choix.

Les chiffres du jour

25 et 15. C’est, respectivement le nombre de prisonniers de guerre russes que l’ONU accuse l’Ukraine d’avoir exécuté ; et le nombre de prisonniers de guerre ukrainiens que l’ONU accuse la Russie d’avoir exécuté. « Nous sommes profondément préoccupés par l’exécution sommaire de 25 prisonniers de guerre et personnes hors de combat russes » ainsi que par celle de « 15 prisonniers de guerre ukrainiens », a déclaré Matilda Bogner, cheffe de la mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine.

L’ONU est au courant de cinq enquêtes menées par Kiev et qui impliquent 22 victimes, mais « nous n’avons connaissance d’aucune poursuite à l’encontre des auteurs » de ces crimes, a-t-elle ajouté. En ce qui concerne les exécutions de 15 prisonniers de guerre ukrainiens « peu après leur capture par les forces armées russes », 11 d’entre elles ont été perpétrées par le groupe paramilitaire russe Wagner, a encore indiqué la responsable.

L’Ukraine et la Russie s’accusent mutuellement de mauvais traitement de prisonniers constituant des crimes de guerre depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022.

La tendance du jour

Encore une de moins. Leroy Merlin, géant du matériel de bricolage et l’un des principaux employeurs étrangers en Russie, a annoncé vouloir céder le contrôle de la totalité de ses magasins dans ce pays, l’un de ses plus gros marchés. De nombreux groupes français ont quitté la Russie depuis le début de la guerre. Avant, plus de 500 entreprises françaises (dont 35 groupes du CAC40) opéraient en Russie, selon le ministère de l’Économie. Toujours de même source, la France était, avant l’invasion de l’Ukraine, le premier employeur étranger en Russie, avec quelque 160.000 salariés.