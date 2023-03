Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Nouvelle visite surprise du président ukrainien à Bakhmout. Volodymyr Zelensky s’est rendu mercredi sur le front dans l’Est près de cette ville devenue symbole de la résistance ukrainienne. « Région de Donetsk. Positions de première ligne des militaires ukrainiens en direction de Bakhmout », a annoncé le président ukrainien sur Telegram en publiant une vidéo de son déplacement mercredi dans les environs de cette ville, « presque encerclée » par les forces russes selon un responsable des séparatistes prorusses.

President #Zelenskyy visited fighters of the Armed Forces of #Ukraine near #Bakhmut. pic.twitter.com/Za3b7EvAxO — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2023



Volodymyr Zelensky effectuait ainsi sa deuxième visite dans la zone de Bakhmout, la première datant du 20 décembre, juste avant d’effectuer un déplacement historique aux Etats-Unis. Sur les images, on le voit dans un hangar sans équipements de protection mais accompagné de gardes de corps lourdement armés remettre des décorations à des soldats en tenue de combat. « Je suis honoré de décorer les meilleurs de nos héros, de vous serrer la main et remercier pour la défense de notre Etat et de la souveraineté », leur a-t-il déclaré.

La phrase du jour

A ce jour, nous n’avons pas vu [la Chine] franchir [la] ligne » consistant à livrer des armes létales à la Russie.

Depuis plusieurs semaines, la diplomatie américaine exerce une intense pression diplomatique sur la Chine afin d’éviter qu’elle ne livre des équipements militaires importants à Moscou, embourbé dans le conflit en Ukraine. Mi-février, Washington a fait savoir que la Chine envisageait une telle option, et il a été fait état de petites cargaisons envoyées par des entreprises chinoises à Moscou.

Et, lors d’une visite de deux jours à Moscou, le président Xi Jinping a réitéré son appel à des négociations de paix, une solution qui inquiète Washington, craignant qu’il n’avantage militairement la Russie. « Je pense que le soutien diplomatique, politique, et dans une certaine mesure, matériel [de la Chine] à la Russie va bien sûr contre notre intérêt de voir cette guerre s’achever », a déclaré Antony Blinken au Congrès. Mais « à ce jour, nous ne les avons pas vus franchir cette ligne », a déclaré le secrétaire d’Etat américain en réponse à une question lors d’une audition devant le Sénat à Washington.

Le chiffre du jour

411 milliards de dollars. C’est la somme dont l’Ukraine aura besoin pour son redressement et sa reconstruction après la première année du conflit provoqué, selon une estimation publiée mercredi par la Banque mondiale, l’ONU, l’Union européenne et le gouvernement ukrainien. Ces organisations et institutions anticipent un besoin immédiat de 14 milliards de dollars dès cette année, afin de réaliser « les investissements critiques et prioritaires » permettant de démarrer la reconstruction.

La somme totale de 411 milliards représente plus de deux fois le PIB de l’Ukraine en 2021, d’après les données de la Banque mondiale. La précédente estimation des besoins, fin octobre, était de 350 milliards de dollars. « Nous remercions la Banque mondiale pour son analyse qui sera un outil important, pour nous et nos partenaires, dans le lancement des futurs projets de redressement, qui ont déjà débuté », a commenté le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, cité dans le communiqué.

La tendance du jour

Moscou a lancé 21 drones de combat de fabrication iranienne Shahed-136/131, une opération qui a commencé peu avant minuit, a déclaré l’armée de l’air ukrainienne, assurant en avoir abattu 16. Outre l’envoi de ces « drones meurtriers iraniens », les Russes ont tiré des missiles, il y a eu de « nombreux bombardements ». « Tout cela, c’est juste la dernière nuit de terreur russe », a dénoncé Volodymyr Zelensky, condamnant des « frappes criminelles ».

Sept personnes ont péri et neuf autres ont été blessées quand un lycée professionnel de Rjychtchiv, une localité à environ 80 kilomètres au sud de Kiev, a été touché dans la nuit de mardi à mercredi au cours d’un raid de drones, selon Andriï Nebytov, le chef de la police de la région de Kiev.

Dans une autre frappe, au moins une personne a été tuée et 32 ont été blessées, dont trois enfants, selon les secours, lorsque « deux missiles russes » se sont abattus sur un immeuble d’habitation à Zaporojie, dans le sud de l’Ukraine, d’après les autorités locales. Volodymyr Zelensky a aussitôt accusé la Russie de « bombarder la ville avec une sauvagerie bestiale ».