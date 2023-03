Guerre en Ukraine EN DIRECT : Trois morts dans une attaque de drones russes près de Kiev...

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Ce mercredi se termine la visite d’Etat du président chinois en Russie. Vladimir Poutine, qui a déroulé le tapis rouge à Xi Jinping, a salué la « nature spéciale des relations russo-chinoises ». Dans une déclaration commune aux accents de guerre froide, les deux dirigeants ont vivement attaqué l’Occident, accusant les Etats-Unis de « saper » la sécurité internationale pour conserver leur « avantage militaire », et exprimé leur « préoccupation » face à la présence croissante de l’Otan en Asie. Autre écho à la guerre froide, la Russie et la Chine ont affirmé qu’une guerre nucléaire ne devait « jamais » avoir lieu.