Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Vladimir Poutine et Xi Jinping sont plus unis que jamais. Au deuxième jour de la visite du président chinois en Russie mardi, les deux dirigeants ont signé un accord destiné à faire entrer les relations entre leurs deux pays « dans une nouvelle ère » de coopération. L’occasion également de discuter du plan de paix proposé par Pékin pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le président russe a accusé l’Ukraine de ne pas vouloir de ce plan.

« Nous estimons que de nombreux points du plan de paix proposé par la Chine […] peuvent servir de base pour un règlement pacifique [du conflit], quand l’Occident et Kiev y seront prêts. Toutefois, nous n’observons pas pour l’heure une telle disposition de leur côté », a déclaré Vladimir Poutine, à l’issue de discussions avec son homologue chinois Xi Jinping.

La Russie et la Chine ont également affirmé être « préoccupées » par la présence grandissante de l’Otan en Asie « concernant les questions militaires et celles de la sécurité », ont indiqué les chefs d’Etat, en accusant l’Alliance atlantique de « saper la paix et la stabilité régionale ».

La phrase du jour

Alors que je pose le pied à Boutcha aujourd’hui et que je suis témoin de toutes les brutalités qui y ont été commises, j’éprouve un fort sentiment d’indignation. »

Le Premier ministre japonais a fait part de son « indignation » après s’être rendu à Boutcha, ville martyre près de Kiev devenue un symbole des atrocités commises depuis l’invasion russe, dans le cadre de sa première visite « historique » en Ukraine.

Fumio Kishida est allé à Boutcha en train, en début d’après-midi, peu après son arrivée dans la capitale ukrainienne et avant sa rencontre avec le président Volodymyr Zelensky, ont constaté des journalistes de l’AFP sur place. « Le monde entier est choqué par les atrocités commises dans la ville de Boutcha », a-t-il ajouté.

Le chiffre du jour

500.000 barils par jour. La Russie a annoncé prolonger la réduction de sa production de brut jusqu’à fin juin, plus d’un mois après avoir ordonné cette baisse en représailles aux différentes sanctions internationales visant son pétrole.

« Conformément à la situation actuelle du marché, la décision de réduire volontairement la production d’un montant de 500.000 barils par jour sera valable jusqu’en juin 2023 inclus », a déclaré à des journalistes le vice-Premier ministre en charge de l’Energie, Alexandre Novak, cité par les agences de presse russes. Il a précisé que la Russie était « sur le point d’atteindre le niveau cible de réduction » annoncé le 10 février dernier. « Il sera atteint dans les prochains jours », a-t-il poursuivi.

La tendance du jour

L’Ukraine a mené mardi une attaque au drone sur une station de pompage de pétrole dans une région russe frontalière, sans faire de victime, a annoncé le gouverneur régional. « Les forces armées ukrainiennes ont utilisé un drone pour attaquer le territoire de la station de pompage de pétrole Novozybkov appartenant à Transneft. Aucune victime n’est à déplorer », a indiqué sur Telegram Alexandre Bogomaz, à la tête de la région russe Briansk.

Le ministère ukrainien de la Défense a par ailleurs affirmé, via Telegram, la destruction de « missiles de croisière russes "Kalibr NK" lors de leur transport par rail » en Crimée annexée, dans la ville de Djankoï. Cette source n’a pas donné plus de détails ni confirmé l’implication directe de l’armée ukrainienne dans ces « destructions ». Des propos démentis par Moscou qui dit de son côté avoir repoussé une attaque de drones.