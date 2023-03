Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le Premier ministre japonais Fumio Kishida en route vers Kiev…

06h37 : Le Premier ministre du Japon attendu à Kiev

Le Premier ministre du Japon est en route vers Kiev pour une visite surprise et une rencontre, ce mardi, avec le président Volodymyr Zelensky. Fumio Kishida va « transmettre au président Zelensky son respect pour le courage et la persévérance du peuple ukrainien qui défend sa patrie sous son commandement, ainsi que la solidarité et le soutien infaillible à l’Ukraine du Japon et du G7 », a déclaré la diplomatie japonaise.

Fumio Kishida était le seul dirigeant membre du G7 à ne pas encore être allé à Kiev depuis le début du conflit en février 2022.

Tokyo s’est joint aux sanctions occidentales contre la Russie et a annoncé en février une nouvelle aide de 5,5 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros) à l’Ukraine. Le Japon n’a cependant pas fourni d’aide militaire, sa Constitution pacifiste le lui interdisant.