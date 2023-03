Ce lundi, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé que ses hommes contrôlaient « environ 70 % » de Bakhmout dans l’est de l’Ukraine, théâtre de violents combats depuis l’été dernier. Les Etats-Unis, eux, ont annoncé qu’ils allaient livrer une nouvelle tranche d’aide militaire à Kiev, d’un montant de 350 millions de dollars et incluant notamment des munitions pour les lance-roquettes Himars. Quant à la Russie, elle a annoncé l’ouverture d’une enquête pénale contre le procureur et trois juges de la Cour pénale internationale (CPI), après l’émission par cette juridiction d’un mandat d’arrêt visant Vladimir Poutine.

Et notre journaliste Diane Regny est, elle, arrivée à Kiev après un départ à 9h50 de Paris, dimanche matin. Elle aura rallié Varsovie, puis la petite gare de Chelm (avec une bonne heure de retard) avec le « Kyiv express qui s’arrête en fait à Dorohusk, son terminal. Un village à la lisière de l’Ukraine. Et de la guerre. » Avant de prendre le train de nuit et d’arriver treize heures plus tard dans la capitale ukrainienne. Mardi, Diane Regny et son fixeur partiront pour Boutcha.

