C’est une rencontre au sommet qui va permettre à Vladimir Poutine de montrer qu’il n’est pas totalement isolé sur la scène internationale. Le président chinois Xi Jinping entame ce lundi une visite d’Etat en Russie, un voyage « pour la paix » selon Pékin qui cherche à jouer le médiateur dans la guerre menée par le Kremlin en Ukraine.

Ce séjour de trois jours chez le voisin russe, important partenaire diplomatique et économique de la Chine, est le premier du dirigeant chinois depuis près de quatre ans. Selon le quotidien Wall Street Journal, Xi Jinping, au nom de la neutralité affichée par son pays, pourrait s’entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky une fois de retour en Chine.

Poutine salue le « rôle constructif » de Pékin

Dans une tribune pour un journal chinois publiée dimanche par le Kremlin, Vladimir Poutine a salué « la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans le règlement de la crise » en Ukraine. Le président russe a également estimé que « les relations russo-chinoises ont atteint le point culminant de leur histoire ». « Il n’y a pas de limites, ni de sujets interdits ».

Xi Jinping et son homologue russe auront un premier tête-à-tête « informel » ce lundi avant un dîner, puis des discussions mardi, a indiqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov. Les deux dirigeants signeront notamment « une déclaration commune (…) sur l’approfondissement des relations de partenariat exhaustif et de relation stratégique entrant dans une nouvelle ère » ainsi qu’un document portant sur la coopération économique bilatérale à l’horizon 2030.

Forte d’avoir facilité la récente réconciliation diplomatique entre l’Arabie saoudite et l’Iran, la Chine tente de se positionner en artisan de la paix. Nombre d’analystes doutent toutefois de la capacité de Xi Jinping à opérer un pareil rapprochement sur le dossier ukrainien, au vu des liens qui unissent Moscou et Pékin. La Chine n’a ainsi pas condamné publiquement l’invasion russe, critique les Etats-Unis pour leurs livraisons d’armes à l’Ukraine et l’Otan pour n’avoir pas pris en compte les préoccupations russes en matière de sécurité.

Les critiques de Washington

Pékin appelle toutefois au respect de l’intégrité territoriale des Etats, y compris de l’Ukraine. Et le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a encore exhorté la semaine dernière Ukrainiens et Russes à s’engager dans des pourparlers de paix. Une position jugée trop tiède par l’Occident qui considère que la Chine soutient de façon tacite l’agression russe et que les grands appels de Pékin à la paix n’ont pas de solutions concrètes immédiates.

Les Etats-Unis ont d’ailleurs déjà indiqué qu’ils ne soutiendront pas un nouvel appel chinois au cessez-le-feu lors de la visite de Xi Jinping en Russie, considérant que cela reviendrait à consolider l’emprise russe sur les territoires conquis en Ukraine.