Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

La Russie reçoit lundi prochain la Chine, son principal partenaire, et promet « une nouvelle ère » dans leurs relations. Vladimir Poutine et Xi Jinping, le président chinois, ont prévu d’évoquer le conflit en Ukraine. Après un premier tête-à-tête, les dirigeants tiendront des négociations plus formelles pour approfondir « leur relation stratégique », notamment militaire et économique.

Cette annonce de rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine intervient au lendemain d’un appel téléphonique entre les chefs de la diplomatie chinoise et ukrainienne. Qin Gang, le ministre des Affaires étrangères chinois, a demandé jeudi à Dmytro Kouleba de reprendre « au plus vite » des pourparlers entre Kiev et Moscou. « Nous ne soutenons pas les appels à un cessez-le-feu pour l’heure », a répondu Washington, critiquant ainsi l’initiative chinoise.

La phrase du jour

C’est sympa que la communauté internationale ait estimé notre travail pour aider les enfants de notre pays, et qu’on ne les laisse pas dans des zones d’opérations militaires et qu’on les sorte (…) Il y a eu des sanctions de tous les pays (…) Mais on va continuer le travail"

Tels sont les mots, teintés d’ironie, prononcés par Maria Lvova-Belova. La commissaire russe aux droits des enfants est visée, au même titre que Vladimir Poutine, par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour la déportation présumée d’enfants ukrainiens.

Mais, malgré les poursuites judiciaires, la femme politique compte poursuivre son « travail ». Pour en savoir plus sur le mandat d’arrêt émis contre le chef d’Etat russe, c’est juste ici :

Que sait-on du mandat d’arrêt émis contre Valdimir Poutine ?

➡️ https://t.co/NUYzrOi0jN pic.twitter.com/z3qlH93A8W — 20 Minutes (@20Minutes) March 17, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le chiffre du jour

13. Comme le nombre d’avions militaires, de type MiG-29, livrés par la Slovaquie à l’Ukraine. Ces livraisons « vont nous aider à défendre efficacement notre ciel », a indiqué Oleksiï Reznikov, le ministre ukrainien de la Défense, dans un message de remerciement à la Slovaquie publié sur Twitter. La Pologne, l’un des plus fidèles soutiens à l’Ukraine, a annoncé avoir livré cette semaine ses premiers MiG-29 à Kiev.









La tendance du jour

Feu vert de la Turquie pour l’adhésion de la Finlande à l’Otan. Le président Recep Tayyip Erdogan a demandé ce vendredi au Parlement turc de ratifier l’adhésion finlandaise. 28 des 30 Etats membres de l’Alliance ont déjà approuvé la candidature finlandaise.

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a salué la volonté de la Turquie de ratifier l’adhésion de la Finlande à l’Alliance et a plaidé pour une ratification de l’adhésion de la Suède « dès que possible ». Les deux pays scandinaves ont fait part de leur volonté de rejoindre l’alliance politico-militaire après le début de la guerre en Ukraine.