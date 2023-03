Depuis plus d’un an, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous tenir informer sur la guerre en Ukraine. Chaque matin, nous ouvrons un nouveau live sur ce conflit, chaque soir nous publions le récap' du jour en espérant secrètement que ce soit les derniers.

Nous avons multiplié les interviews, les reportages, les infographies, les vidéos et les podcasts pour que chacun puisse se tenir informé de ce qui se passe à 2.000 km de la France. Et parce qu’on n’informe jamais mieux que sur le terrain, 20 Minutes a décidé d’envoyer, à partir de ce lundi et pour une semaine, une journaliste en Ukraine. A travers de multiples rencontres et reportages, Diane Regny vous fera découvrir le quotidien d’un pays en guerre. Ceci alors que les premiers chars Leopard 2 viennent d’être livrés par les alliés et que la Pologne a annoncé envoyer un premier lot de quatre chasseurs-bombardiers MiG-29 à l’Ukraine.

A cette occasion, nous vous proposerons également de lui poser des questions sur la vie des Ukrainiens sous les bombes ou sur son travail de journaliste. Des questions auxquelles elle répondra en direct depuis Kiev.





Notre journaliste quittera dimanche 26 mars la capitale ukrainienne mais notre couverture du conflit, elle, ne s’arrêtera pas. Aussi longtemps qu’il le faudra, nous attaquerons notre journée en ouvrant un live consacré au conflit.