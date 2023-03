: Bienvenue sur ce live

Bonjour à tous et bienvenue sur ce live tenu tout au long de la journée par la rédaction de 20 Minutes. Pour rappel des derniers événements, les Etats-Unis ont affirmé qu’une conversation entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président chinois Xi Jinping « serait une très bonne chose », a déclaré jeudi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. Ces propos font suite au souhait de Pékin, qui tente à s’impose en tant que médiateur du conflit, que l’Ukraine et la Russie puissent relancer « au plus vite » leurs pourparlers de paix.