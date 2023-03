Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Les enquêteurs de l’ONU ont rendu leur premier rapport sur la guerre en Ukraine depuis l’invasion russe. Ils y notent que « le transfert et la déportation d’enfants, à l’intérieur de l’Ukraine et vers la Fédération de Russie respectivement », constituent un « crime de guerre ». Par ailleurs, « les vagues d’attaques menées par les forces armées russes, à partir du 10 octobre 2022, contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes et le recours à la torture par les autorités russes pourraient constituer des crimes contre l’humanité ». Le rapport ne conclut toutefois pas à un « génocide » en Ukraine, même si « certains aspects peuvent soulever des questions concernant ce crime ».

La phrase du jour

Un an après le début de la guerre, l’Europe est plus unie que jamais. »

Mark Leonard, co-auteur d’une étude du Conseil européen pour les relations internationales, met en avant l’unité des Européens face à la guerre en Ukraine. 38 % des personnes interrogées en janvier 2023 dans 10 pays européens pensent que l’Ukraine doit regagner tout son territoire, même si cela signifie « une guerre plus longue et plus d’Ukrainiens morts ou déplacés ». Ce sentiment monte à 52 % en Pologne, pays voisin et soutien engagé de l’Ukraine. Les Européens sont désormais d’accord à 66 % sur le fait que la Russie est un adversaire ou un rival.

Le chiffre du jour

4. C’est le nombre de chasseurs Mig-29 que la Pologne va transférer vers l’Ukraine dans les prochains jours. « D’autres appareils sont actuellement en cours de maintenance et seront probablement successivement transférés » aussi, a ajouté le président Andrzej Duda. « Nous pouvons donc dire que nous sommes sur le point d’envoyer ces MiG à l’Ukraine », a-t-il dit, précisant que la Pologne dispose d’une quinzaine de MiG, hérités dans les années 1990 des forces armées de la République démocratique allemande.

La tendance du jour

L’Ukraine continue de défendre fermement Bakhmout. Dans les bois autour de la ville et dans les villages les plus proches, des commandos ont été déployés pour contrer les attaques russes. « Notre mission est d’arrêter l’attaque de l’ennemi et de soutenir nos troupes d’infanterie avec l’artillerie », explique le chef d’un commando, qui souhaite conserver l’anonymat. Cagoulés et casqués, portant de petits sacs à dos camouflés, les soldats d’élite du groupe sont équipés de fusils d’assaut TAR-21 - une arme israélienne fabriquée sous licence ukrainienne –, avec lunette de tir et silencieux, de fusils-mitrailleurs et de lance-roquettes antichar.









Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d’ailleurs évoqué la position de la ville dans un entretien avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak. « Je l’ai informé de la situation au front, de la défense de Bakhmout. […] Comme toujours, nous avons obtenu des résultats concrets en augmentant la défense et le soutien économique à l’Ukraine. J’apprécie la position inébranlable du Royaume-Uni ! », a tweeté le président ukrainien.