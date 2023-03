Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Kharkiv a été bombardée dans la matinée. « Les Russes ont à nouveau frappé les infrastructures civiles de Kharkiv. Il n’y a pas eu de victimes. Les services d’urgence travaillent sur place. L’ampleur des destructions est en train d’être précisée », a annoncé le gouverneur de cette région frontalière de la Russie. Une école a été touchée, précise le conseiller présidentiel Andriy Yermak, sans faire de victime.

La phrase du jour

L’Ukraine a remporté une nouvelle victoire décisive contre l’agresseur, cette fois devant la Cour suprême britannique. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi à la décision de la justice britannique d’organiser un procès devant la Haute Cour sur un prêt de 3 milliards de dollars accordé à l’Ukraine par la Russie en 2013, et que Kiev refuse de rembourser. « L’Ukraine sera autorisée à défendre » son point de vue, indiquent les juges, alors que le Kremlin voulait passer par une procédure plus rapide. Kie estime que ce prêt a été accepté « à la suite de pressions économiques et politiques massives de la part de la Russie ».

Le chiffre du jour

400.000. C’est le nombre de nouveaux soldats que la Russie espère recruter en lançant une campagne à partir du 1er avril. Le ministère russe de la Défense aurait déjà envoyé des ordres pour indiquer aux différentes régions le nombre de contrats qu’elles doivent signer.

La tendance du jour

Le drone américain abattu hier en mer Noire attise les tensions entre la Russie et l’Occident. Moscou a indiqué vouloir récupérer l’épave du drone, ouvrant la porte à la crainte de recherches en rétro-ingénierie. Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin appelle de son côté la Russie à « opérer ses aéronefs militaires de façon sûre et professionnelle », tout en affirmant que Washington allait continuer à faire voler ses propres appareils « partout où le droit international le permet ».









Cet incident « est un signal de Vladimir Poutine qu’il est prêt à étendre la zone du conflit », alerte de son côté le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien Oleksiï Danilov. Vladimir Poutine entend en tout cas frapper l’Occident sur le plan des sanctions, et pourrait publier un décret pour suspendre les conventions sur la double imposition avec les pays « inamicaux ».