Guerre en Ukraine EN DIRECT : Même si Moscou en a divisé la durée par deux, l’Onu estime que « l’accord sur les céréales continue »…

06h25 : Pour la Lituanie, Wagner est une « organisation terroriste »

La Lituanie a qualifié mardi le groupe russe de mercenaires Wagner d'« organisation terroriste » pour ses activités en Ukraine. Le Parlement a adopté une résolution en ce sens et appelé les autres pays à faire de même. Le texte indique que Wagner a « commis des crimes d’agression systématiques et graves assimilés au terrorisme, tels que meurtres et tortures de la population civile ukrainienne, bombardement de bâtiments résidentiels et d’autres objets civils ». L’Ukraine a exprimé aussitôt sa gratitude envers Vilnius.