07h58 : L’ONG HRW inquiète des conséquences de la guerre sur les orphelins ukrainiens

L’ONG Human Rights Watch (HRW) s’est dite inquiète des conséquences de la guerre sur les orphelins et les enfants placés ukrainiens, appelant Kiev à réformer « urgemment » son système de prise en charge de ces enfants. « La guerre a signifié que de nombreux enfants placés dans centres ont dû s’abriter dans des sous-sols lors de bombardements, sans électricité ni eau courante, pendant des semaines », écrit HRW en préambule d’un rapport publié lundi.

Selon HRW, « des dizaines d’orphelinats ukrainiens ont été endommagés ou détruits » depuis le début de l’invasion russe il y a plus d’un an et « de nombreux enfants ont été évacués massivement », à l’intérieur de l’Ukraine, mais aussi vers l’étranger, en premier lieu vers la Pologne voisine. Dans ces conditions, HRW appelle le gouvernement ukrainien à mettre en œuvre « d’urgence » les « réformes promises sur son système institutionnel de prise en charge des enfants » orphelins et placés.

L’organisation demande ainsi à plus et à mieux « suivre et évaluer » les enfants concernés, dont certains souffrent de traumatismes psychologiques importants, déplorant « un manque de personnel et de ressources pour le faire ». HRW exige également des alliés occidentaux de Kiev, principaux donateurs pour aider l’Ukraine à maintenir son système social, à « soutenir la réalisation de ces objectifs » et adopter « une stratégie coordonnée pour assurer le bien-être des enfants », notamment en créant un groupe de travail avec l’ONU dédié à ce sujet.