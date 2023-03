Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les forces ukrainiennes se préparent à une contre-offensive dans la région de Bakhmout…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, même le week-end, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Sur le terrain, l’épicentre de la guerre se situe depuis plusieurs semaines à Bakhmout. Les Russes essaient d’encercler cette ville de quelque 70.000 habitants avant le conflit et ont réussi à couper plusieurs routes importantes pour le ravitaillement des soldats ukrainiens. Si les observateurs doutent de l’importance stratégique de Bakhmout en elle-même, cette bataille - la plus longue depuis le début de l’offensive russe il y a plus d’un an - a acquis une valeur symbolique, tant pour Kiev que pour Moscou, qui voudrait obtenir là une victoire après plusieurs revers humiliants.