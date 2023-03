Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Des bombardements russes ont touché plusieurs régions ukrainiennes jeudi. Trois personnes ont notamment été tuées après une frappe à Kherson. Une autre attaque a tué au moins quatre civils à Lviv. A Kharkiv, les frappes ont provoqué des coupures d’eau, d’électricité et de chauffage dans toute la ville. Dans la capitale, Kiev, une explosion a blessé deux personnes. « L’ennemi a lancé 81 missiles en tentant à nouveau d’intimider les Ukrainiens, utilisant à nouveau ses misérables tactiques », a fustigé Volodymyr Zelensky.

De son côté, le Kremlin dit avoir « massivement » bombardé l’Ukraine en « représailles » à une récente incursion sur son territoire qu’elle impute à des « saboteurs » de Kiev. Les frappes russes massives de missiles et de drones, qui ont fait au moins neuf morts jeudi en Ukraine, sont « brutales » et « injustifiées », a dénoncé dans la soirée la Maison Blanche.

La phrase du jour

C’est une violation grave de la sécurité nucléaire, provoquée par la Russie. »

Tels sont les mots de Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne. Le dirigeant a vivement critiqué jeudi la frappe russe sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, qui a entraîné une coupure de courant. L’interruption de l’alimentation électrique, rétablie jeudi à la mi-journée, a nécessité d’avoir recours aux générateurs diesel de secours pour refroidir la centrale, « ce qui a beaucoup augmenté le risque d’un accident nucléaire au cours des dernières heures », a déploré Josep Borell en marge d’une réunion européenne à Stockholm.

Le chiffre du jour

10. Comme promis, la Pologne annonce avoir livré à son allié ukrainien dix nouveaux chars Leopard 2. « Nous parlons d’un bataillon de chars lourds qui, dans le cas de la Pologne, ont déjà été livrés, et dans le cas de nos alliés, seront livrés à l’Ukraine très bientôt », a déclaré Mariusz Blaszczak, le ministre polonais de la Défense.





Fin janvier, Varsovie, l’un des plus fidèles alliés de Kiev, avait annoncé la livraison de 14 chars Leopard, réclamés depuis des mois par le pouvoir ukrainien pour faire face aux attaques russes. Les quatre premiers chars avaient été livrés le 24 février, date anniversaire de l’invasion russe en Ukraine. « En plus des 14 chars polonais Leopard, il y a aussi huit chars canadiens dans ce bataillon, huit chars norvégiens et aussi six chars espagnols », a détaillé le ministre.

La tendance du jour

Le temps presse pour le renouvellement de l’accord céréalier, qui doit expirer le 18 mars prochain. Moscou a annoncé la tenue lundi d’une réunion avec l’ONU pour aborder le dossier. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a qualifié jeudi de « compliquées » les négociations visant à prolonger un accord ayant permis de reprendre les exportations de céréales ukrainiennes malgré l’offensive de Moscou en l’Ukraine.