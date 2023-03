Guerre en Ukraine EN DIRECT : Pluie de bombes à travers le pays, des explosions à Kiev, plusieurs civils tués...

07h10 : Frappes sur les régions de Kharkiv et Odessa en Ukraine

Des frappes ont ciblé les régions de Kharkiv et Odessa, dans l’Est et le Sud de l’Ukraine, ont annoncé jeudi des responsables locaux.

« L’ennemi a effectué une quinzaine de frappes sur la ville et la région » de Kharkiv, a déclaré le gouverneur régional Oleg Synegubov, sur les réseaux sociaux. « Selon les premières informations, un immeuble résidentiel privé de la région de Kharkiv a été touché », a-t-il ajouté, annonçant des précisions « claires » sur d’éventuelles victimes et sur l’ampleur des dégâts.

Dans la région d’Odessa, le gouverneur Maksym Marchneko a rapporté que « des missiles ont frappé l’infrastructure énergétique régionale et endommagé des bâtiments résidentiels », parlant d’une « frappe massive de missiles ». L’attaque, survenue un peu plus d’un an après l’invasion par les troupes russes le 24 février 2022, n’a pas fait de mort, selon le gouverneur, mais des « restrictions d’approvisionnement en électricité » ont été mises en place.

Deux personnes ont en revanche été blessées, selon un porte-parole des secouristes locaux.