L’armée ukrainienne ne lâche rien face aux forces ennemies à Bakhmout. Mais la pression est de plus en plus difficile à tenir. Le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué mercredi une nouvelle avancée dans cette bataille qui dure depuis l’été avec la prise de la partie orientale de la ville, épicentre de combats sanglants et dont la chute laisserait « la voie libre » à l’armée russe pour avancer dans l’Est de l’Ukraine, selon le président ukrainien.

« Les unités Wagner ont pris toute la partie orientale de Bakhmout, tout ce qui est à l’est de la rivière Bakhmoutka » traversant la cité, a affirmé le patron du groupe Evguéni Prigojine. Dans son dernier compte rendu, publié mardi, l’Institut pour l’Etude de la Guerre (ISW), un groupe d’experts américain, a lui aussi estimé que les troupes du Kremlin avaient « vraisemblablement » capturé cette partie orientale, après un « retrait contrôlé » des forces ukrainiennes. L’AFP n’a pu confirmer ces déclarations de source indépendante.









Les Ukrainiens résolus à tenir

De son côté, Volodymyr Zelensky a assuré que ses troupes étaient résolues à tenir la ville, dans une interview à la télévision américaine CNN diffusée mercredi. « J’ai eu une réunion avec le chef d’état-major hier et les commandants militaires en chef (…) et ils ont tous dit que nous devions rester forts à Bakhmout », a-t-il dit. « Bien sûr, nous devons penser à la vie de nos militaires. Mais nous devons faire tout ce que nous pouvons pendant que nous recevons des armes, des fournitures et que notre armée se prépare à la contre-offensive », a-t-il poursuivi.

Après Bakhmout, les Russes « pourraient aller plus loin. Ils pourraient aller à Kramatorsk, ils pourraient aller à Sloviansk, la voie serait libre » pour eux « vers d’autres villes d’Ukraine », a averti le président ukrainien.

Menace d’encerclement

Malgré la défense acharnée des Ukrainiens, la Russie a promis qu’elle combattrait jusqu’à la prise de Bakhmout, jugeant la ville cruciale pour son offensive en Ukraine. Bakhmout « est un nœud important [des lignes] de défense des soldats ukrainiens dans le Donbass », a déclaré mardi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, affirmant que sa capture permettrait « de nouvelles opérations offensives en profondeur ».

Après de récentes avancées, les Russes semblent contrôler les accès à la ville au nord, au sud et à l’est, menaçant d’un encerclement. Les troupes de Wagner mènent cette attaque au prix de pertes très importantes, de l’aveu même d’Evguéni Prigojine. Ce dernier est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe, qu’il accuse de ne pas livrer suffisamment de munitions à ses hommes. Selon lui, les lignes russes s’effondreraient si ses troupes devaient se replier de Bakhmout.