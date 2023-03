Snipers, pilotes d’avions ou encore soldats… Au fil des siècles, quelques femmes soldats russes ont contribué à l’effort de guerre de la Russie. Et « pas seulement en tant que cantinières ou infirmières », selon Jean Radvanyi, Géographe, géopolitologue et auteur de Russie, un vertige de puissance.

Dès la Première Guerre mondiale, des bataillons féminins russes voient le jour. Près de 5.000 femmes soldats servent à l’automne 1917 mais seuls le 1er bataillon de la mort féminin russe et le bataillon de Petrograd sont déployés sur le front. Une féminisation opérée à cause des lourdes pertes humaines russes à ce moment. Pour Jean Radvanyi, « ce n’était pas forcément la volonté du commandement. C’était dû au fait qu’ils avaient besoin de soldats en général ». Lors de la Seconde Guerre mondiale, d’autres femmes se démarquent lors de combats, à l’image de la sniper Lyudmila Pavlyuchenko. Elle aurait abattu 309 nazis à elle seule.

5 % des effectifs militaires russes sont des femmes

Si le corps militaire tend à se féminiser depuis, selon l’étude sociologique To serve or to fight ? What do women seek in the Russian Army ? d’Elena Lysak, seulement 5 % des effectifs militaires étaient des femmes en 2016. Un chiffre relativement bas quand on le compare aux armées européennes. Par exemple, à la même période, elles représentaient 15 % des effectifs en France.

Alors que le bilan des pertes russes en Ukraine s’alourdit toujours plus, avec près de 129.000 militaires russes tués depuis le début de l’invasion, Vladimir Poutine pourrait-il mobiliser les femmes au front ? La réponse dans la vidéo placée en tête de cet article…