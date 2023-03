Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu hommage ce dimanche à la « bravoure » des soldats qui combattent l’armée russe avec acharnement dans l’est du pays, au moment où ils pourraient être contraints d’abandonner la ville de Bakhmout, devenue l’épicentre d’une guerre totale, et menacée d’encerclement. « Je voudrais rendre un hommage spécial à la bravoure, à la force et à la résilience des soldats qui combattent dans le Donbass », cette région de l’est du pays, a dit Volodymyr Zelensky dans son message quotidien.

Il a souligné combien cette bataille, qui inflige depuis des mois de très lourdes pertes des deux côtés, dans des duels d’artillerie et des tranchées boueuses, était « douloureuse et difficile ». Dans son compte-rendu quotidien, l’état-major ukrainien a affirmé que « plus de

130 attaques ennemies » avaient été repoussées lors des dernières 24 heures, dans plusieurs secteurs du front, notamment à Koupiansk, Lyman, Bakhmout et Avdiïvka. « L’ennemi poursuit ses tentatives d’encercler la ville de Bakhmout », a-t-il poursuivi, sans plus de détails.

Bakhmout, quasiment encerclée ?

L’armée des séparatistes prorusses de Donetsk, supplétifs des forces russes, a publié une vidéo censée montrer des combattants du groupe paramilitaire russe Wagner dans la banlieue nord de Bakhmout, assurant que la petite gare ferroviaire de Stoupky, au nord de la ville, avait été conquise. Le groupe paramilitaire avait assuré vendredi avoir « pratiquement encerclé » la ville.

Des villages au nord et à l’ouest de Bakhmout ont été attaqués, a confirmé samedi sur CNN Serhii Tcherevatyi, porte-parole du groupement oriental des forces armées ukrainiennes. Il a affirmé que si la situation à Bakhmout était « difficile », elle restait « sous contrôle ».









« Les Russes pourraient essayer d’encercler les forces ukrainiennes à Bakhmout mais le commandement ukrainien donné le signal qu’il préférait se retirer plutôt que de risquer un encerclement », a estimé samedi l’Institut pour l’Etude de la guerre (ISW), un groupe d’experts américains. La bataille pour Bakhmout, ville industrielle dont l’importance stratégique est contestée, dure depuis l’été. La cité est devenue un symbole car elle est au cœur des combats entre Russes et Ukrainiens depuis des mois.